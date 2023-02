Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane care au incercat sa traverseze, sambata, 18 februarie, raul Somes cu o masina au ramas blocate. A fost nevoie de interventia pompierilor pentru salvarea persoanelor si scoaterea masinii, relateaza portalul Salajul Liber , care preia informații de la ISU. Garda de Pompieri din Ileanda a…

- Faceți cunoștința cu Kepjuk, un caine car,e cot la cot cu salvatorii, cauta supraviețuitori sub daramaturi. Deși are labele ranite, cainele a salvat 5 persoane. Peste 37.000 de oameni au murit și zeci de mii au fost raniți dupa un cutremur catastrofal care a lovit Turcia și Siria. Salvatorii inca cauta…

- O persoana a fost ucisa in urma exploziei unei masini-capcana in orasul Enerhodar, ocupat de rusi, din regiunea Zaporojie, a declarat un lider prorus citat de agentia TASS, relateaza The Guardian. „Este zgomot in Enerhodar. Cauza exploziei care a rasunat in aceasta dimineata in oras a fost explozia…

- Circulatia este complet blocata vineri dupa-amiaza pe DN2 Urziceni – Buzau, din cauza unui TIR care a derapat, in zona localitatii Mihailesti. CNAIR a instituit restrictii de tonaj pe doua drumuri din judetul Buzau. Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, din cauza unui autotren care a…

- Departamentul de Pompieri din Pasadena a distribuit o fotografie care arata o Tesla scufundata intr-o piscina din curte. Pompierii au spus ca un barbat care conducea un autoturism Tesla a ajuns cu mașina intr-o piscina din California, fiind salvat de doi angajați au unei gradinițe din apropiere, relateaza…

- Peste 300.000 de euro au fost descoperiti in geanta unui cetatean ucrainean de catre autoritatile de frontiera din PTF Halmeu, la intrarea in tara. Banii, pe care barbatul nu i-a declarat, au fost retinuti pana la clarificarea situatiei, anunta, miercuri, Poliția de Frontiera. ”In aceasta dimineata,…

- Rusia a lansat un nou tir de rachete asupra unor ținte din Ucraina, pentru a opta oara in opt saptamani, scrie BBC. Rusia a lansat bombardamente peste noapte in regiunea Zaporojie, potrivit lui Oleksandr Starukh, șeful administrației militare regionale din Zaporojie. Loviturile au provocat pagube infrastructurii…