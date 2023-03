3 metode prin care companiile cresc nivelul de retenție al angajaților Menținerea angajaților buni in companie poate fi dificila, avand in vedere competitivitatea mare intre companii, pe piața muncii. De aceea, este responsabilitatea fiecarui manager de a implementa o strategie prin care sa-și mențina angajații mulțumiți la locul de munca. Acest lucru nu numai ca ofera companiei o imagine buna pe piața, ci și contribuie la desfașurarea activitaților operaționale fara intreruperi. Iata cateva metode pe care le poți pune in aplicare, pentru a crește nivelul de retenție al angajaților in compania ta. 1. Asigurarea unui proces de formare profesionala O cultura organizaționala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

