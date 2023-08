Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii romani au cucerit trei medalii de aur si trei de bronz, sambata, la Campionatele Mondiale de canotaj pentru juniori Under-19 de la Paris.Prima medalie de aur a fost castigata de Ionela Elena Scutaru si Gabriela Tivodariu la dublu rame feminin (07:26.70).A doua medalie de aur a fost adusa de…

- Potrivit meteorologilor, furtuna Patricia aduce rafale de peste 100 de km/h, temperaturi in scadere și vijelii periculoase. Meteorologii au emis deja avertizari cod rosu si portocaliu in Germania, cod portocaliu de furtuni in nordul Italiei, Slovenia si vestul Ungariei, dar si cod galben de vant si…

- Economie Comunicat de presa CECCAR / Propunere legislativa sau o “bomba cu ceas” pentru securitatea economica a Romaniei? iunie 29, 2023 08:27 Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR) marcheaza, la 13 iulie 2023, doi ani de la implinirea unui secol de la reglementarea…

- Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR) se plange ca intr-o economie inteligenta și globala, se ataca decisiv tocmai esența profesiei – independența exercitarii profesiei, profesionalismul și etica profesionala, elemente definitorii pentru garantarea calitații serviciilor…