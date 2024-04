Stiri pe aceeasi tema

- Iuri Alexeievici Gagarin s-a nascut pe 9 martie 1934. El este primul cosmonaut din lume (1934-1968). Iuri Gagarin s-a nascut in orașul Gjatsk (acum Gagarin), regiunea Smolensk. In 1949 a absolvit școala medie din Gjatsk și a urmat studiile la școala profesionala din Liuberets. Concomitent cu studiile…

- Marele maestru de film Gheorghe Dinica a avut o viața pe masura meseriei sale. A cucerit publicul grație rolurilor care l-au facut celebru in lumea teatrului și filmului. Viața pana sa cunoasca gustul succesului a fost una amara, iar pe plan sentimental marele artist a cunoscut iubirea la varsta de…

- Colonelul in retragere Marin Cranta este veteranul Jandarmeriei salajene, iar azi a fost felicitat de conducerea Inspectoratului Județean de Jandarmi Salaj cu ocazia implinirii varstei de 98 de ani. Nascut in 1 februarie 1926 in comuna Gura Padin, județul Olt, Marin Cranta este cel mai in varsta militar…

- Oferta de abonamente a Teatrul de Nord Satu Mare este in continuare valabila. Trupa „Mihai Raicu” va susține, in baza abonamentelor, la Teatrul Municipal Carei urmatoarele spectacole: La vie en rose – teatru-dans (22.02.2024, ora 18.00), Domnișoara Nastasia – clasic romanesc, Maidanul cu dragoste –…

- Un produs recent lansat la Primark a devenit subiectul unor controverse aprinse in Anglia, deși este mult mai ieftin decat alternativele de pe piața. Este vorba despre un palton din blana artificiala, care a generat o dezbatere aprinsa in randul clienților. Un palton de la Primark, subiect de dezbatut…

- Profesorul Universitar Dr. Ing. Remus Joldeș, specialist in informatica și calculatoare la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a incetat din viața la varsta de 74 de ani. Nascut in 06.06.1949, prof. univ. dr. ing. Remus JOLDEȘ a fost specialist in informatica și calculatoare la Universitatea…

- Ilustrație: Marian Avramescu De ziua sa de nume, maestrul ziarist Ion Cristoiu a primit o mare surpriza. O gaina i-a indeplinit visul copilariei, nascand pui vii. Pe langa sentimentul de implinire, evenimentul i-a adus lui Ion Cristoiu și o tema de meditație: Ce a fost mai intai? Puiul nascut viu sau…