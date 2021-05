Stiri pe aceeasi tema

- Pana la data de 14 aprilie 2021, in județ s-au inregistrat 19729 de persoane confirmate pozitiv, 17857 de persoane vindecate și 554 de decese. Marti, in Alba au fost prelucrate 725 de probe (384 la SJU si 341 la DSP). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 195483. In ultimele…

- Pana la data de 9 aprilie 2021, in județ s-au inregistrat 19360 de persoane confirmate pozitiv, 17460 de persoane vindecate si 535 decese. Joi, in Alba au fost prelucrate 676 de probe (313 la DSP si 363 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 193007. In ultimele…

- Pana la data de 30 martie 2021, in județ s-au inregistrat 18428 de persoane confirmate pozitiv, 16531 de persoane vindecate si 502 decese. Marti, in Alba au fost prelucrate 856 de probe (437 la DSP si 419 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 187715. In ultimele…

- Pana la data de 29 martie 2021, in județ s-au inregistrat 18183 de persoane confirmate, 16339 de persoane vindecate și 493 de decese. Duminica, in Alba au fost prelucrate 360 de probe, la SJU. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 186226. In ultimele 24 de ore au fost…

- Pana la data de 16 martie 2021, in județ s-au inregistrat 16910 de persoane confirmate pozitiv, 15261 de persoane vindecate și 460 de decese. Luni, in Alba au fost prelucrate 686 de probe (383 de probe la SJU si 303 la DSP). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 179559.…

- Pana la data de 5 martie 2021, in județ s-au inregistrat 15993 de persoane confirmate pozitiv, 14697 de persoane vindecate și 431 de decese. Joi, in Alba au fost prelucrat 619 probe (373 la SJU si 246 la DSP). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 174303. In ultimele 24…

- Pana la data de 26 februarie 2021, in județ s-au inregistrat 15536 de persoane confirmate pozitiv, 14075 persoane vindecate și 412 decese. Joi, in Alba au fost prelucrate 575 de probe (277 de probe la DSP și 298 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 170716. In…

- Pana la data de 13 februarie 2021, in județ s-au inregistrat 14712 de persoane confirmate pozitiv, 13399 de persoane vindecate și 392 de decese. Vineri, in Alba, au fost prelucrate 495 de probe (217 de probe la DSP si 278 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la…