- Polițiștii Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase – I.G.P.R. și polițiștii de la arme explozivi și substanțe periculoase din Bistrița-Nasaud, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Bistrița – Nasaud și reprezentanți ai Guardia Civil – Spania și Europol, efectueaza 28 de percheziții la…

- Polițiștii Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din Poliția Romana au pus in executare 27 de mandate de percheziție domiciliara, in cadrul unui dosar de urmarire penala, aflat in supravegherea Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar București, in care se efectueaza cercetari…

- Percheziții in Dambovița , la persoane banuite de comiterea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sub coordonarea Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, au efectuat cinci percheziții domiciliare…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Dambovița, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiești, au efectuat 10 percheziții domiciliare, patru in județul Prahova, patru in județul Argeș, una in județul Ilfov și una in municipiul București.…