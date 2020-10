Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunea “TRUCK&BUS” a Poliției Romane, desfașurata in perioada 12-18 octombrie și pe raza județului nostru, la care au participat polițiștii Serviciului Rutier Arad, a scos la iveala grave incalcari ale normelor rutiere in ceea ce-i privește pe șoferii care efectueaza transport marfa și persoane, toate…

- Autobuze, microbuze, precum si alte autovehicule de transport persoane sau marfuri vor fi oprite pentru control, in aceste zile, de politistii rutieri, anunta IPJ Timis. Activitatile sunt desfasurate simultan in toate statele membre ale U.E. “Pe parcursul saptamanii 12 – 18 octombrie a.c., Directia…

- Polițiștii rutieri argeșeni participa la acțiunea TISPOL TRUCK&BUS, aflata in desfasurare in saptamana in curs, pentru creșterea gradului de siguranța in trafic și diminuarea riscului de implicare in evenimente rutiere de orice fel a conducatorilor de autovehicule de transport marfa, precum si de…

- Autovehicule destinate transportului public de persoane si marfa, controlate de politisti.In perioada 12-18 octombrie a.c., politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita actioneaza, pe raza judetului, pentru verificarea respectarii regulilor privind circulatia pe drumurile…

- Autovehiculele de transport persoane sau marfuri vor fi oprite in aceasta saptamana, pentru control, de politistii rutieri. Activitatile au loc, simultan, in toate statele membre ale U.E. In perioada 12–18 octombrie a.c., polițiștii rutieri vor desfasura o actiune pentru prevenirea accidentelor rutiere…

- Politistii damboviteni alaturi de jandarmi si politisti locali, au actionat in sistem integrat, in zonele aglomerate, centrele comerciale, restaurantele si localurile publice, precum si mijloacele de transport in comun, pentru a verifica modul in care se respecta prevederile impuse in contextul starii…

- Politistii au verificat peste 255.000 de autovehicule destinate transportului public si transportului de marfa si au aplicat peste 6.400 de contraventii, in urma unei actiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere grave.In perioada 20 – 26 iulie a.c., Directia Rutiera din cadrul Inspectoratului General…

- Politistii rutieri au verificat, in ultima saptamana, peste 255.000 de autovehicule destinate transportului public si transportului de marfa si au aplicat peste 6.400 de contraventii, in urma unei actiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere grave. Potrivit unui comunicat al IGPR transmis marti,…