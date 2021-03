Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban susține in mesajul pentu aniversarea Zilei Unirii Basarabiei cu Romania ca „destinul democratic si european al moldovenilor dintre Prut si Nistru poate nu va arata exact asa cum l-au gandit si proiectat marii patrioti de la 1918, dar cu siguranta ca el va fi implinit”.„Ultimele zile ale…

- Pe 27 martie 2021 se implinesc 103 ani de cand Sfatul Țarii a votat unirea Basarabiei cu Romania, Basarabia fiind prima provincie istorica adusa la Țara Mama. Oficial, aceasta unire nu a durat "de-a pururi și totdeauna" așa cum scria in Actul Unirii, ci pana in 1940, cand Rusia a anexat din nou Basarabia…

- Judetul Balti a fost primul din Basarabia care s-a pronuntat, pe 3 martie 1918, in favoarea unirii Basarabiei cu Romania. Redam textul integral al moțiunii prin care se cerea Sfatului Tarii votarea neconditionata a Unirii Basarabiei cu România: ,,În ziua de 3 martie,…

- Medicul Victor Costache, ministru al Sanatații in urma cu un an, cand aparea primul caz de COVID-19 in Romania, spune ca un cuvant care ar trebui reținut de toți romanii dupa acest an este „speranța” și ca se vede „luminița de la capatul tunelului”. Victor Costache, ministru al Sanatații in…

- Fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, susține ca primul pas pentru a reforma invațamantul romanesc consta in testarea tuturor profesorilor, urmata de o instruire și apoi reevaluare a acestora. ”In vara asta, aș evalua, aș da examene tuturor profesorilor din Romania. Odata aceasta evaluare data,…

- Fostul ministru al Educației Daniel Funeriu spune ca anul școlar in Romania ar trebui lungit, adica vacanța de vara sa nu mai aiba trei luni, ci doua. El crede ca masura ar fi una buna nu doar in actualul context, in care trebuie recuperata materia pierduta, ci și pe termen lung. Funeriu a insistat…

- Diana Șoșoaca, senatoare AUR, a anunțat, joi seara, la Romania TV, ca fostul ministru Bogdan Stanoevici a murit in urma unui infarct, potrivit raportului facut de Medicina Legala. ”El a murit de infarct. O sa vedeți maine certificatul de deces, il va da publicitații familia.”, a spus Diana…

- Fostul ministru al Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, susține ca Guvernul Florin Cițu vrea sa vanda la prețuri modice companiile de stat. Totul ar fi posibil prin legea trimisa la Parlament de abrogare a legii ce prevede interzicerea tranzacționarii activelor statului in companiile naționale pentru…