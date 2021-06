Stiri pe aceeasi tema

- USR PLUS a anuntat ca la primul eveniment de vaccinare impotriva COVID-19 organizat in Biserica Neagra din Brasov, au fost imunizate in primele patru ore 159 de persoane. Imunizarile anti-COVID in Biserica Neagra, in cadrul evenimentului „Liber la biserica” vor continua luni, pana la ora 19.00, potrivit…

- Comuna Ceanu Mare intra in randul comunitaților a caror cetațeni conștientizeaza pericolul epidemiologic și acționeaza ca atare. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Peste 200 de persoane din judetul Covasna si din afara acestuia s-au vaccinat impotriva COVID-19 in cadrul maratonului organizat la sfarsitul saptamanii trecute in incinta noului centru comercial Sepsi Value din municipiul Sfantu Gheorghe, informeaza Prefectura Covasna. Potrivit reprezentantilor institutiei,…

- Maratonul de vaccinare impotriva Covid-19, organizat la sfarșitul saptamanii trecute la centrul de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare" Suceava, a inregistrat un numar aproape dublu de vaccinari, fața de zilele obișnuite. Coordonatorul centrului, dr. Viorica Tancau, a declarat, luni, ...

- Peste 3.000 de persoane s-au vaccinat anti-COVID, pana in prezent, la maratonul organizat la Universitatea de Medicina si Farmacie ‘Gr. T. Popa’, a anuntat, duminica, prefectul judetului Iasi, Marian Grigoras. Potrivit acestuia, se administreaza vaccin de la Pfizer BioNTech, iar rapelul se poate face…

- Peste 3.000 de persoane s-au vaccinat anti-COVID, pana in prezent, la maratonul organizat la Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa", a anuntat, duminica, prefectul judetului Iasi, Marian Grigoras, conform agerpres. Potrivit acestuia, se administreaza vaccin de la Pfizer BioNTech, iar…

- 638 de oameni s-au vaccinat joi, 29 aprilie, pana la ora 18:40, la centrul drive thru din Piața Constituției din București, potrivit unei informari transmise de Primaria Capitalei.O coloana de zeci de mașini s-a format joi dimineața, de la ora 8.00, in prima zi de funcționare a centrului de vaccinare…

- Potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 CNCAV , 24.915 persoane s au vaccinat cu prima doza in ultimele 24 de ore. Potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea…