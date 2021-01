24 ianuarie, Unirea Principatelor Române. Cum sărbătoresc românii din toată țara Implinirea a 162 de ani de la Unirea Principatelor Romane este marcata duminica in tara prin diferite manifestari. Autoritatile locale au ales sa sarbatoreasca Mica Unire prin ceremonii restranse, cu respectarea restrictiilor impuse in contextul pandemiei. Si institutiile de cultura din tara marcheaza momentul aniversar prin piese de teatru, dar si prin concerte, cele mai multe transmise online. IASI Manifestarile dedicate aniversarii a 162 de ani de la Unirea Principatelor Romane se vor desfasura la Iasi in cadru restrans. Potrivit Primariei Iasi, duminica, ceremoniile vor debuta la ora 11,30,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

