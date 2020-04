24 de cadre medicale de la Spitalul Militar, infectate cu coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- 72 de cadre medicale de la Spitalul Sfantul Ioan din București au intrat in izolare dupa ce a fost depistata o pacienta infectata cu noul coronavirus. Secția de Nefrologie a spitalului, unde pacienta a fost internata pentru dializa, a fost inchisa. Conducerea spitalului a decis sa testeze toți pacienții…

- Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila” anunta ca sapte cadre medicale au fost testate pozitiv cu coronavirus. “In concordanța cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR), putem confirma ca, la acest moment, la nivelul unitații…

- (foto: Pexels) Un numar de 285 de cadre medicale sunt infectate cu coronavirus, din care 181 doar la Suceava. In Constanța exista doar un singur caz al unui medic infectat cu COVID-19. Și in București sunt 45 de cadre medicale care au fost infectate cu coronavirus, potrivit datelor centralizate de Institutul…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, luni dupa-amiaza, ca potrivit raportarilor catre INSP din teritoriu, in prezent, in tara au fost inregistrate 285 de cadre medicale infectate cu noul coronavirus. Astfel, este vorba despre 91 de medici, 90 de asistenti medicali, 26 de infirmiere, 8 ingrijitoare…

- Aproape 30 de medici, asistente si infirmiere de la UPU si ATI - Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Alba Iulia care au avut contact cu un pacient confirmat cu noul coronavirus au fost plasati in izolare, ca o masura preventiva, scrie Agerpres. Decizia vine in contextul in care Spitalul Județean Suceava,…

- Cinci cadre medicale de la Spitalul Militar "Dr. Aristide Serfioti" din Galati au fost depistate pozitiv cu virusul COVID-19, și alte 19 cadre militare de la Spitalul Militar "Dr. Alexandru Popescu" din...

- Conform datelor raportate din teritoriu catre Institutul National de Sanatate Publica - Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, in acest moment la nivel national sunt 153 de cadre medicale si personal auxiliar confirmate cu COVID-19. Dintre acestea, 70 sunt medici, 50 -…