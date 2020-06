Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de COVID-19 a ajuns la 19.517 in Romania, potrivit datelor transmise luni, 1 iunie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 119 cazuri noi, raportate in ultimele 24 de ore. Pana marți, la ora 13.00, au fost raportate 1.279 decese. Vezi și ALBA: 5 cazuri noi de COVID-19 in județ, in…

- Numarul cazurilor de COVID-19 a ajuns la19.398 in Romania, potrivit datelor transmise luni, 1 iunie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 141 cazuri noi, raportate in ultimele 24 de ore. Comparativ, pana duminica erau raportate 19.257 de cazuri (124 noi, cel mai mic numar de la inceputul pandemiei),…

- Au fost inregistrate 15.778 cazuri de COVID-19 in Romania, potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica, marți, 12 mai. Sunt 190 cazuri noi. Comparativ, luni erau raportate 15.588 cazuri (226 noi), iar 7.245 de persoane erau vindecate. Situația pe județe (sursa Grupul de Comunicare…

- Au fost inregistrate 14.499 cazuri de imbolnaviri cu COVID-19 in Romania, potrivit informarii de joi, 7 mai, transmise de Grupul de Comunicare Strategica. In ultimele 24 de ore, au fost raportate 392 cazuri noi. Sunt 876 decese raportate și 6.144 de persoane vindecate. Comparativ, miercuri erau 14.107…

- Au fost inregistrate 13.512 de imbolnaviri cu COVID-19 in Romania, potrivit informarii de luni, 4 mai, transmisa de Grupul de Comunicare Strategica. In ultimele 24 de ore au fost raportate 349 cazuri noi. Pana luni dimineața erau raportate 803 decese. De asemenea, 5.269 persoane au fost declarate vindecate.…

- Sunt 12.567 de imbolnaviri cu COVID-19 in Romania, potrivit informarii de vineri, 1 mai, transmisa de Grupul de Comunicare Strategica. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 327 cazuri noi. Numarul deceselor a ajuns la 726. In actualizare. Pana joi erau confirmate 12.240 de cazuri (262 noi), iar…

- Au fost inregistrate 9,242 de imbolnaviri cu noul coronavirus in Romania, pana marți, 21 aprilie, potrivit informarii transmise de Grupul de Comunicare Strategica, la ora 13.00. Sunt raportate 306 cazuri noi, 482 decese, iar peste 2000 de persoane s-au vindecat. Pana luni, erau raportate 8.936 de cazuri…

- Au fost inregistrate 6.879 cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus in Romania, potrivit informarii transmise de Grupul de Comunicare Strategica, marți, 14 aprilie, la ora 13.00. Sunt 246 cazuri noi in țara, mai puține decat cele raportate luni (333). Au fost declarate vindecate și au fost externate…