- Ziua mondiala a apei este marcata, in fiecare an, la 22 martie. Apa este un element esential in sustinerea vietii, este vitala pentru crearea de locuri de munca si sprijinirea dezvoltarii economice, sociale si umane.Ziua mondiala a apei este marcata, in fiecare an, la 22 martie. Apa este un element…

- Universitatea Craiova a marcat sosirea primaverii. O delegație alb-albastra, compusa din jucatori și antrenori ai Centrului de Copii și Juniori, a „blocat“ una dintre intrarile Mall-ului Electroputere. Scopul? Unul simplu: de a bucura, cu o floare și un marțițor, doamnele și domnișoarele intalnite.…

- Lifeguard PRO SRL fondata in 2023 are sediul pe bulevardul Muncii, din Techirghiol, judet Constanta, se ocupa de activitati de servicii anexe transportului pe apa. Orasul Eforie Consiliul Local Eforie cumpara ambarcatiune sea ranger de la SC Lifeguard Pro SRL Valoarea achizitiei este de 269.374 de lei…

- Biblioteca Județeana „Alexandru D. Xenopol”, cu sprijinul Consiliului Județean Arad și in parteneriat strans cu Asociația „Cetatea Voluntarilor” a dat in folosința un serviciu inovator și un spațiu dinamic, denumit Makerspace.

- Intr-o lume in care comunicarea a devenit extrem de importanta chiar și pentru cei care au profesii obișnuite, susținerea unei prezentari, unui discurs sau un pitch in fața unor potențiali investitori devine imperativa. Astfel, Mihai Craciun, om de radio și TV, profesor de dicție și comentator sportiv…

- Sonda indiana de observare solara Aditya-L1 a ajuns sambata pe orbita Soarelui, dupa o calatorie de patru luni, acesta fiind cel mai recent succes al ambitiosului program spatial al celei mai populate tari din lume pentru o calatorie spre centrul sistemului solar, anunta AFP, potrivit news.ro.Sonda…

- Ligia Deca, la ora bilanțului: ”A fost cea mai provocatoare activitate a vieții mele”. Ligia Deca a publicat raportul activitaților pe care le-a derulat incepand din luna octombrie 2022, cand a fost numita ministru al educației, pana in decembrie 2023.