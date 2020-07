23 de focare de pestă porcină africană, stinse în județ în a doua jumătate a lunii iunie 23 de focare de pesta porcina africana, stinse in județ in a doua jumatate a lunii iunie in Eveniment / on 01/07/2020 at 10:04 / La finalul saptamanii trecute, pesta porcina africana (PPA) evolua in 147 de localitați din 27 de județe, cu un numar de 243 de focare (dintre care 4 focare in exploatații comerciale), iar in alte 13 județe au fost diagnosticate doar cazuri la mistreți, potrivit datelor furnizate de reprezentanții ANSVSA. Conform sursei citate, in intervalul 17 – 24 iunie au fost inregistrate 15 focare noi, dintre care doua in județul Teleorman. In schimb, in intervalul menționat,… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol: ziarulteleormanul.ro

