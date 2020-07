Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul arestat joi în apropierea reședinței premierului canadian, Justin Trudeau, la Ottawa, a fost pus sub acuzare și nu mai puțin 22 de acuzații au fost formulate împotriva lui, inclusiv "purtarea unei arme cu un scop periculos", a spus poliția vineri, potrivit AFP.Corey…

- Poliția canadiana spune ca barbatul înarmat care a trecut cu o camioneta prin porțile reședinței premierului s-a plimbat liber timp de 13 minute prin curtea reședinței înainte ca autoritațile sa-l gaseasca în cele din urma, potrivit The Guardian.Presa l-a identificat pe intrus…

- Politia din Canada a arestat joi dimineata un barbat inarmat care patrunsese intr-o zona exclusiva a capitalei Ottawa unde locuieste si premierul Justin Trudeau. Acesta nu se afla acasa in momentul incidentului, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Trudeau si familia sa locuiesc intr-o vila in complexul…

- Premierul canadian Justin Trudeau a profitat miercuri de relaxarea masurilor împotriva epidemiei de coronavirus pentru o prima iesire în familie în timpul careia i-a cumparat fiului sau o înghetata, informeaza joi AFP, citat de Agerpres. În aceasta zi de sarbatoare nationala…

- Poliția a avut prima reacție dupa ce Brigitte Pastrama a fost jefuita chiar de prietenii fiului ei. Oamenii legii au precizat ca fiul vedetei, care a fugit de acasa cu mașina vedetei, era și drogat.

- Poliția locala a fost chemata astazi sa ii calmeze pe locatarii blocului 7 din cartierul piteștean Teilor, care protestau impotriva taierii suporților pentru rufe și a batatoarelor de covoare. Oamenii au ieșit afara, in fața blocului, auzind zgomotul facut de salariații ADP care apucasera sa puna deja…

- Premierul canadian Justin Trudeau s-a alaturat vineri miilor de protestatari din Ottawa pentru a denunta rasismul si violenta politiei in urma mortii lui George Floyd in SUA, asezandu-se in genunchi alaturi de acestia, informeaza AFP.Purtand o masca de protectie, Justin Trudeau a ingenunchiat…

- Guvernatorul prefecturii Tokyo, Yuriko Koike, ii indeamna pe concetateni sa ramana in case chiar si cu ocazia perioadei sarbatorilor japoneze denumite Saptamana de Aur, si eventual sa urmareasca o vedeta locala, Marie Kondo, care are un videoblog despre cum sa-ti pastrezi casa in cea mai desavarsita…