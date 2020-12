Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Draga Olteanu Matei a fost inmormantata astazi, cu onoruri militare, in orașul natal, Piatra Neamț. La ceremonie au fost prezenți toți cei dragi, dar și fani ai artistei, cu toții respectand masurile de protecție specifice in pandemie.

- „O veste trista. A murit, la varsta de 73 de ani, Vladimir Gaitan, un actor valoros și inconfundabil, al carui stil de joc sobru, de un desavarșit bun-gust, l-a impus de la inceput in conștiința iubitorilor de teatru și film. N-a trait rasfațat ca o vedeta, deși ar fi meritat, ci ca un om ...

- Viorel Lis știe cum sa iși petreaca ultimii ani din viața! Fostul edil a fost surprin intr-un loc neobișnuit, unde doar cei „greu incercați” iți fac veacul, semn ca știe ce i se pregatește chiar de catre soția lui, Oana.

- Imagini revoltatoare pe dealul Patriarhiei. Credincioșii s-au așezat inca de la primele ore la cozi pentru a avea ocazia sa ajunga la baldachinul cu moaștele lui Dimitrie cel Nou, Ocrotirorul Bucureștiului.Vezi și: Nelu Tataru a cedat și a spus: De ce Romania raporteaza un numar atat de mare…

- "Sfanta Cuvioasa Parascheva este praznuita cu o anumita tristete, pentru ca nu toti credinciosii din tara care ar fi dorit sa fie la Iasi au aceasta posibilitate. (...) S-a intamplat ceva nemaiintalnit in istorie. Au fost opriti sa vina la sarbatoarea ei credinciosii care nu locuiesc in municipiul…

- Apar imagini emoționante din razboiul dintre Azerbaidjan și Armenia. O fetița, speriata de bombardamentele din zona, a inceput sa se roage pe geam, alaturi de o alta copila.Totul are loc in Stepanakert, capitala autoproclamatei republici Nagorno-Karabah. Alți minori stau ascunși in…

- Florin Salam este distrus de vestea tragica ce i-a fost oferita de curand. Fratele lui a fost condus azi pe ultimul drum, iar familia este ingenunchiata de durere. Jelituri și plansete cuprind peisajul. Cum și-a facut apariția menelistul in ziua cea neagra? Florin Salam iși conduce fratele pe ultimul…

- Accidentul a avut loc pe raza localitatii Rogova din judetul Mehedinti. Impactul a fost suprins de camerele de supraveghere din zona. Citeste si: Trei morti si doi raniti, in urma unui accident in Covasna. Traficul a fost blocat Minorul in varsta de doar sapte ani a fost lovit chiar…