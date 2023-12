Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a felicitat Republica Moldova si Ucraina pentru inceperea negocierilor de aderare la UE si apreciaza ca decizia de joi a Consiliului European este una "istorica, potrivit Agerpres "Felicitari Republicii Moldova, felicitari Ucrainei si mult succes in negocierile de aderare,…

- Internațional Klaus Iohannis crede ca Ucraina și R. Moldova vor adera impreuna la UE: „Vom sta pana seara tarziu in incercarea de a gasi un compromis” Publicat 13.12.2023 21:00 · 6 minute de citit Președintele Romaniei a declarat inainte de a participa la Summitul Uniunea Europeana-Balcanii de Vest,…

- Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a participat luni, la deschiderea seminarului privind Uniunea Europeana si politica de extindere, cu titlul Necessary And (Im)Possible: What The Eu Really Thinks About Enlargement, eveniment organizat de think-tank-urile European Council for Foreign Relations…

- El a aratat ca dupa ce preturile au crescut la produsele de baza au fost cautate solutii si s-a ajuns la ideea unor plafoane, scrie Ziare.com.„In perioada in care am fost prim-ministru au fost cateva momente care au elevat, au sarit preturile foarte mult la carburant, la produsele lactate, la ulei,…

- Miercuri, la Forumul Rebuilding Ukraine, premierul Marcel Ciolacu a subliniat ca Ucraina se poate baza pe sprijinul Romaniei in ceea ce privește eforturile de reconstrucție și susținerea integrarii Ucrainei in NATO și Uniunea Europeana. „Azi la Kiev, impreuna cu omologul meu, proiectam intr-un cadru…

- Nicolae Georgescu, deputat, vicepreședinte PSD Argeș: Dinamica politicii externe romanești s-a modificat substanțial odata cu venirea unui premier de la PSD la Palatul Victoria. Politica externa a Romaniei are drept fundament deschiderea catre statele de pe toate continentele, dezvoltarea de relatii…

- Extinderea Uniunii si pregatirea sa pentru primirea de noi membri a fost discutata la reuniunea informala a Consiliului European. De asemenea, s-au abordat temele majore ale momentului – precum apararea, migratia, rezilienta, competitivitatea, angajamentul global al Uniunii si sprijinul pentru Ucraina.…

- Iohannis face anunțul care il va enerva la culme pe Putin: 'Romania sprijina aderarea Ucrainei și Moldovei la UE!' Presedintele Klaus Iohannis a transmis vineri, din Granada, Spania, unde are loc reuniunea informala a Consiliului European, ca politica de extindere a UE are o importanta strategica…