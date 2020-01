Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca alegerile anticipate sunt "o solutie buna", dar a adaugat ca este prea devreme sa se exprime asupra unui termen in acest sens. "Alegerile anticipate sunt o solutie buna si ar fi de dorit sa se ajunga la alegerile anticipate. Insa, acum, este inca prea…

- Dacian Cioloș a declarat duminica seara, la Digi 24, ca susținatorii alianței USR-PLUS și ai lui Dan Barna au influențat în mod decisiv rezultatul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. El a adaugat ca alegerile parlamentare anticipate ar trebui sa devina un subiect serios pentru…

- Va prezentam cateva dintre punctele de vedere ale prezidențiabilului Klaus Iohannis. Despre Partidul Social Democrat: „Dupa decembrie 2016, PSD a venit cu o abordare care ne-a aruncat pe toți in haos. Pentru ce? Pentru a salva cațiva penali. PSD a dorit sa acapareze și sa distruga…

- Candidatul Aliantei USR PLUS la functia de presedinte al Romaniei, Dan Barna, admite ca social-democratii ar putea reveni peste un an la guvernare, dupa "un an de zile cu guvernarea PNL, care va fi ciuca bataii dinspre PSD", fara a avea loc alegeri parlamentare anticipate. El a declarat,…

- Klaus Iohannis spune ca va desemna un nou premier luni sau marți. “Susțin alegerile anticipate, dar numai dupa prezidentiale” Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Palatul Cotroceni, ca este nevoie de un guvern de tranzitie, adaugand ca prefera unul politic, dar ca susține și…

- Dan Barna a declarat, la finalul discuțiilor cu Klaus Iohannis, ca a vorbit cu șeful statului despre necesitatea unui nou Guvern care sa aiba ca obiectiv principal organizarea alegerilor anticipate in luna februarie sau martie a anului viitor.

- Parlamentul Romaniei a trecut astazi examenul de maturitate, prin adoptarea motiunii de cenzura, spune Dan Barna. Presedintele USR a declarat ca din acest moment Romania are drumul deschis catre alegeri...

- Președintele Klaus Iohannis a avut prima reacție dupa ce moțiunea de cenzura a trecut cu 238 de voturi "pentru". Iohannis a declarat ca susține alegerile anticipate și crede ca sunt cea mai buna soluție pentru Romania, in acest moment.