20 de școli și grădinițe folosesc clădiri încadrate în clasa I de risc seismic. LISTA făcută publică de Ministerul Educației „In urma reactualizarii datelor din Sistemul Informatic Integrat al Invațamantului din Romania (SIIIR), de catre conducerile unitaților de invațamant, menționam ca 39 de cladiri sunt incadrate in clasa de risc seismic I, din care doar 21 sunt in uz. Dintre aceste 21 de cladiri, 15 cladiri au destinația sali de clasa/laboratoare, iar 6 cladiri au alte destinații”, a anunțat Ministerul Educației.Sali de clasa sau laboratoare care funcționeaza in cladiri aflate in clasa I de risc seismic:Școala Gimnaziala Filipeni, județul BacauGradinița cu Program Normal Ferestrau (Oituz), județul BacauLiceul de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

