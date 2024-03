Stiri pe aceeasi tema

- Timp de aproape o luna, vor fi trageri cu muniție de razboi in Poligonul Smardan, din Galați. Populația nu trebuie sa intre in panica din cauza bubuiturilor, acestea fiind exerciții militare uzuale, au transmis autoritațile

- Știați ca numai in județul Alba, peste 20 de copii ajung, in fiecare an, la unitațile de primiri urgențe din cauza inecului cu mancare, obiecte, jucarii etc? Fii eroul copilului tau! Astfel, sambata si duminica, 24 si 25 februarie 2024, colegii noștri din cadrul ISU Alba-UPU-SMURD-vor organiza, in incinta…

- ”Apelul prin numarul unic 112, care sesiza descoperirea unor munitii in incinta Aeroportului Oradea, a fost primit in dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Crisana” al judetului Bihor, in dupa-amiaza zilei de marti, iar pentru gestionarea operativa a evenimentului semnalat, au fost…

- Nr. 11 Oradea, 17.01.2024 BULETIN INFORMATIV Proiectile explozive functionale descoperite in incinta Aeroportului Oradea 12 proiectile functionale, provenite din cel de al Doilea Razboi Mondial, au fost descoperite marti, 16 ianuarie a.c., pe un santier din incinta Aeroportului Oradea. Apelul prin numarul…

- Pe parcursul anului 2023, geniștii Armatei Naționale au executat 163 de misiuni de deminare, in urma carora au fost depistate și neutralizate 991 de obiecte explozive și 13 031 de cartușe. Potrivit șefului Serviciu geniu, locotenent-colonel Igor Livițchi, anul trecut, geniștii militari au intervenit…

- Trei persoane au primit intoxicație cu monoxid de carbon in urma exploatarii sobei din locuința. Cazul a fost inregistrat in raionul Cimișlia, localitatea Valea Perjei. Apelul de la Serviciul 112 a fost inregistrat la ora 08:18. Potrivit informațiilor recepționate, o femeie in virsta de 65 de ani și…

- Saptamana aceasta, geniștii din cadrul Brigazii de Infanterie Motorizata ,,Moldova’’ au executat doua misiuni de deminare. Astfel, echipa de geniști, condusa de sergent clasa I Eduard Hincu a intervenit in localitatea Chetrosu, raionul Drochia, unde a fost descoperita o grenada de mana F1 și un revolver.