18 cazuri noi, incidența sub 1 la 1000 de locuitori în județul MUREȘ Pana astazi, 14 mai, in județul Mureș au fost confirmate 23.718 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 18 cazuri noi de persoane infectate, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. 7 persoane au fost reconfirmate pozitiv in județul Mureș. sunt internate 236 persoane confirmate pozitiv in spitalele din județul... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

- Pana astazi, 22 aprilie, in județul Mureș au fost confirmate 22. 717 (ieri 22.616) cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 101 (ieri 77 ) cazuri noi de persoane infectate, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. 18…

- Pana astazi, 12 aprilie, in județul Mureș au fost confirmate 21.800 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Scenariul ROȘU:11 județe +capitala, conduce ILFOV Scenariul GALBEN: 25 județe, printre care și MUREȘ Scenariul VERDE: 4 județe, cel mai verde e SUCEAVA Situația din JUDEȚUL MUREȘ au…

- Pana astazi, 2 aprilie, in județul Mureș au fost confirmate 20.730 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 124 cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus. Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data sunt internate 285 persoane cu test…

- Pana astazi, 01 aprilie, in județul Mureș au fost confirmate 20.606 cazuri de ( ieri 20468) persoane infectate, dintre care 138 cazuri noi, (ieri 189) iar 41 persoane (ieri 61) au fost reconfirmate pozitiv. sunt internate 342 persoane confirmate (ieri 316) pozitiv in spitalele din județul nostru. (…

- Pana astazi, 15 martie, in județul Mureș au fost confirmate 18.801 cazuri, au fost inregistrate 46 cazuri noi, 25 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Incidența la mia de locuitori este 1,26 (zona VERDE) sunt internate 170 persoane confirmate pozitiv in spitalele din județul nostru. 17.376 de persoane…

- Pana astazi, 11 martie, in județul Mureș au fost confirmate 18.528 cazuri, au fost inregistrate 48 cazuri noi, 29 persoane au fost reconfirmate pozitiv . sunt internate 217 persoane confirmate pozitiv in spitalele din județul nostru. 17.228 de persoane s-au vindecat in județul Mureș (Direcția de Sanatate…

- Pana astazi, 04 martie, in județul Mureș au fost confirmate 18.137 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 55 cazuri noi de persoane infectate, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Potrivit informațiilor DSP Mureș,…

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor. Incidența in țara este 2,06/1000 iar in județul MUREȘ a ajuns la 0,97 la mia de locuitori. In județul Mureș, numarul…