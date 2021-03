Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 11 martie 2021, se implinește un an de la declararea oficiala a pandemiei de COVID-19 si de la prima zi in care școlile din Romania s-au inchis, iar educația a trecut in mediul online. La un an de declararea oficiala a pandemiei si de la prima zi in care școlile din Romania s-au inchis, iar…

- Nivelul de stres psihic, social sau tehnic si lipsa unui cadru metodologic adecvat pentru pregatirea, indrumarea si desfasurarea activitatilor online sunt principalele dificultati cu care s-au confruntat cadrele didactice pe parcursul desfasurarii orelor in mediul online, potrivit unui studiu realizat…

- Shopping-ul online continua sa se extinda la nivelul UE, iar in ultimii cinci ani cea mai mare crestere a cumparaturilor online in randul utilizatorilor de internet a fost inregistrata in Romania (27 puncte procentuale - pp), Cehia si Croatia (ambele cu 25 pp) si Ungaria (23 pp), arata datele publicate…

- Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii a anunțat ca studenții vor învața pâna la finalul anului universitar 2020/2021 exclusiv online. În ciuda faptului ca în ultimele saptamâni s-a discutat o posibila…

- Pandemia de coronavirus a determinat decalarea termenelor in care se va desfașura recensamantul populației in acest an. Astfel, de la 1 februarie și pana la sfarșitul lunii martie, va avea loc recensamantul de proba, urmand ca, la anul, in perioada 1 februarie – 17 iulie, sa demareze recensamantul populatiei…

- Recensamantul populației, programat pentru anul 2021 este amanat din cauza pandemiei pentru vara anului viitor . Motivul principal invocat de autoritați este ca operatorii de pe teren s-ar fi putut infecta foarte ușor. In realitate recensamantul necesita o suma importanta de bani, trebuiau alocate importante…

- Pandemia si scoala online au dus la o izolare a elevilor, care nu au mai comunicat la fel de mult cu profesorii, colegii si, desi au locuit in aceeasi casa, nici cu parintii. Pe fondul acestui sentiment de singuratate resimtit de copii, acestia sunt mult mai vulnerabili la pericolele si... Articolul…

- Revelion 2021 la Alba Iulia: Spectacol de artificii online la trecerea dintre ani, din cauza pandemiei de Covid-19 Deși la Alba Iulia tradiția era ca trecerea dintre ani sa fie sarbatorita in aer liber, sub cerul luminat de un spectaculos foc de artificii, insoțit de muzica adecvata, cu o cupa... Articolul…