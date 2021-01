Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, Biserica Ortodoxa cinstește botezului Domnului sarbatorind in ianuarie Boboteaza, cu slujbe și rugaciune. Cu aceasta ocazie este oficiata sfințirea cea mare a apei, numita și Agiasma mare. Beneficiile ei. Beneficiile apei sfințite. Oamenii din popor cred ca Aghiasma mare ii purifica Agheasma…

- Anul acesta nu s-a sfiit sa ne testeze anduranța la neprevazut și la rele, insa, dincolo de acest aspect, a fost și anul in care am invațat sa ne descoperim mai indeaproape și sa apreciem lucrurile care conteaza. Intr-un an al blocajului și al fricii fața de un inamic invizibil, dar ucigaș, intr-un…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a spus ca Sfantul Nicolae este "un om al faptelor bune facute cu discretie". "Sfantul Nicolae este ajutator al orfanilor, al bolnavilor, al oamenilor aflati in dificultati, dar mai ales este prieten al copiilor. (...) De fapt, Sfantul Nicolae arata bunatatea…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa| Sorin Bumb: Intreaga mea activitate de parlamentar am desfașurat-o in folosul oamenilor (P) Tocmai inchei un prim mandat de parlamentar in camera Deputaților și sunt onorat sa fiu parte a celei mai bune și mai puternice echipe din administrația județului Alba – echipa…

- In data de 23 noiembrie, in calendarul ortodox este amintit Sfantul Cuvios Antonie de la Ierezu Valcea. Rugaciunea pentru Sfanta Cruce și mari sfanți care mai sunt pomeniți astazi. Calendar ortodox 23 noiembrie. Pomenirea Bisericii de astazi Impresionat de viața aleasa pe care o duceau calugarii de…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa| Deputatul Florin Roman a pus cerințele oamenilor din Alba pe masa Parlamentului și a Guvernului (P) Cu totul caracteristic pentru liderul deputaților liberali din Camera Deputaților, conjudețeanul nostru Florin Roman, este tenacitatea. Și determinarea cu care lupta…

- Ludovic Orban a declarat joi seara la Realitatea PLUS, ca a facut voluntariat la Direcția de Sanatate Publica București. ””A trebuit sa apelam la voluntari pentru a reuși sa facem anchte epidemiologice. (…) La ora actuala, numarul de rezidenți, de angajați ai DSP care rapund la apeluri este de ordinul…

- Marți, 3 noiembrie 2020, zi in care Biserica Ortodoxa ii pomenește pe Sfințiți Mucenici Achepsima, Iosif și Aitala, Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent in parohia Aiud III, protopopiatul Aiud. Incepand cu ora 16.00, IPS Irineu, inconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a…