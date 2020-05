Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea OFICIAL: 10.417 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19, in Romania. 321 de cazuri noi de coronavirus in 24 de ore Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca, pana astazi, 24 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 10.417 de cazuri de persoane infectate cu virusul…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 20 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 8.936 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.017 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 451 persoane…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat raportul zilnic in ceea ce privește statistica persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, in Romania. „Pana astazi, 31 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.245 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID –…

- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 118 persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, doua persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- Pana astazi, 18 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 246 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 29 noi cazuri de imbolnavire. De asemenea, dintre cele 246 de persoane…

- Pana astazi, 18 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 246 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 29 noi cazuri de imbolnavire.De asemenea, dintre cele 246…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat marti ca au fost confirmate, pana in prezent, in Romania, 217 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19. Dintre cei 217 cetateni care au contractat virusul, 19 sunt declarati vindecati si au fost externati. De la ultima informare, au fost confirmate 33…

- Pana astazi, 15 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 139 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre cei 139 de cetațeni care au contactat virusul, 9 sunt declarați vindecați și au fost externați, a transmis Grupul de Comunicare Strategica.