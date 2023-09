Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 17 oameni au murit, inclusiv un copil, iar 32 sunt raniți, dupa ce o racheta ruseasca a cazut intr-o piața plina de oameni din Donețk. Atenție, urmeaza imagini și detalii care va pot afecta emoțional. Acesta este momentul in care o racheta ruseasca S-300 a cazut in centrul orașului industrial…

- ​Cel puțin 16 persoane, printre care și un copil, au fost ucise miercuri intr-un atac rusesc asupra orașului Kosteantinivka din regiunea Donețk din estul Ucrainei, au declarat consilierul prezidențial Mihailo Podoliak și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.Ministrul de interne…

- Zelenski il lovește unde il doare pe Putin: gest plin de semnificație facut de președintele UcraineiPresedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luni ca a vizitat fortele ucrainene care lupta in regiunea Donetk, relateaza AFP, informeaza Agerpres. "Am vizitat (...) batalioane care desfasoara…

- Un atac ucrainean cu drona a vizat in cursul noptii o sectie de politie din regiunea rusa Briansk, de la granita cu Ucraina, a anuntat luni guvernatorul Aleksandr Bogomaz, informeaza News.ro . Atacul nu a provocat victime, potrivit oficialului regional rus. ”Fortele ucrainene au atacat districtul Trubcevski…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat ca Ucraina a eliberat deja jumatate din teritoriul pe care Rusia il ocupase initial in timpul invaziei sale, insa Kievul va trebui sa duca o "lupta foarte grea" pentru a elibera si mai mult teritoriu, informeaza duminica Reuters, potrivit agerpres.ro.„A…

- SUA nu vrea sa-și faca nici ea iluzii cu privire la contraofensiva lenta a Ucrainei inceputa de cateva saptamani in sudul și in estul țarii, potrivit Reuters. Ucraina a fost public prudenta in numararea caștigurilor din contraofensiva in curs impotriva forțelor ruse. Vineri, generalul superior al Statelor…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a anunțat miercuri, 28 iunie, ca o persoana a fost reținuta dupa „ atacul terorist” rusesc de la Kramatorsk , care a facut cel puțin 12 morți și „peste 60 de raniți” cu o zi inainte, potrivit unui ultim raport comunicat de președintele ucrainean, relateaza AFP.…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a declarat luni ca spera ca un succes al contraofensivei lansate de Ucraina impotriva fortelor ruse sa poata constrange pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin sa negocieze pacea, relateaza AFP și Agerpres . ”Un succes al acestei contraofensive ar putea sa…