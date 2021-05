Stiri pe aceeasi tema

- President Klaus Iohannis announced on Thursday, that Romania will start from May 15 to implement substantial relaxation of the COVID-19 restrictions and the obligation to wear a protective mask outdoors will be eliminated, with a few exceptions according to Romania- Insider. “Starting May 15, people…

- Ministerul Educației a publicat lista cu rata de infectare cu Covid-19 din fiecare localitate din Romania, in baza careia se stabilesc scenariile potrivit carora elevii vor merge marți la școala. Mai sunt 790 de localitați in scenariul al doilea, cu rata de peste 1 la mie, unde elevii din clasa a V-a,…

- Cea mai mare campanie de vaccinare din istorie a ajuns la 797 de milioane de doze administrate pentru imunizarea contra Covid-19 in 154 de țari, arata datele centralizate de Bloomberg. Potrivit sursei citate, ritmul mediu din ultima saptamana a ajuns la aproximativ 18 milioane de doze pe zi. Statele…

- 434 de centre de vaccinare anti-Covid 19 din cele 698 de centre ce au liste de așteptare la programari nu au notificat nicio persoana care vrea sa se vaccineze, deoarece nu au primit nicio doza de vaccin din niciunul dintre cele trei seruri folosite in țara noastra – Pfizer, Moderna și AstraZeneca.…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat duminica, ca sunt 167 de copii cu COVID-19 internati, dintre care 16 la terapie intensiva. Doi dintre cei aflati la ATI sunt intubati. Voiculescu a precizat ca Romania inregistreaza duminica doua „recorduri” nedorite si anume numarul pacientilor cu COVID-19…

- Permanent Representation of Romania to the EU announced on Wednesday that more than 2 million people have been immunised against COVID-19 in Romania. “This morning we exceeded the threshold of 2,000,000 people who all have been vaccinated against COVID-19 and a total of 3,050,742 doses have been administered,”…

- Presedintele Consiliului Judetean Cluj, liberalul Alin Tise, este revoltat de scandalul din judetul Timis, referitor la carantinarea forțata de la nivel central, spune ca Romania are nevoie urgenta de descentralizare si regionalizare. “Dumnezeii luptei cu COVID-19, detinatorii adevarului absolut de…

- Comitetul Național de Coordoonare a Activitaților privind vaccinarea impotriva Covid-19 a pus la dispoziție ultimele date privind programarile pentru vaccinare. De sambata, 27 februarie, de cand platforma a fost deschisa pentru persoanele cu boli cronice de peste 65 de ani, ritmul de programari a crescut…