16 aplicaţii cu malware, descoperite în Play Store McAfee a descoperit nu mai putin de 16 aplicatii de tip „clicker” in magazinul oficial pentru Android, aplicatii care folosesc resursele smartphone-urilor pentru a produce banii in mod fraudulos pentru dezvoltatori. Aplicatiile in cauza incarca reclame ascunse de ochii utilizatorilor si dau automat click pe acestea pentru a genera venituri. Drept urmare, telefoanele utilizatorilor pot merge mai greu si consuma o cantitate mai mare de date. In mod ironic, multe dintre aceste aplicatii promit tocmai rezolvarea unor probleme de functionare si optimizarea rularii smartphone-urilor cu Android. Unele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

