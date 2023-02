Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul catastrofei cu care se confrunta Turcia și Siria crește de la o ora la alta. Peste 15.000 de oameni au murit, la aceasta ora, in cele doua țari, dupa cutremurele devastatoare de luni. A fost a treia noapte in care sute de mii de sinistrați s-au adapostit in corturi, in mașini sau chiar printre…

- Bilanțul catastrofei cu care se confrunta Turcia și Siria crește de la o ora la alta. Peste 15.000 de oameni au murit in cele doua țari, dupa cutremurele devastatoare de luni. A fost a treia noapte in care sute de mii de sinistrați s-au adapostit in corturi, in mașini sau chiar printre ruine. Incepe…

- Lovita la fel de crunt de cutremurul de acum doua zile, Siria a cerut abia astazi ajutor international. Comisarul european pentru managementul crizelor a anuntat ca de dimineata a fost primita cererea Damascului pentru activarea mecanismului european pentru protectie civila.

- Cele 72 de ore critice pentru gasirea supraviețuitorilor cutremurelor din Turcia aproape ca s-au scurs. Bilantul mortilor din Turcia si Siria a depasit pragul de 9.500 si creste de la o ora la alta.

- Bilanțul cutremurelor din Turcia și Siria se apropie de 8.000 de morți și, pe masura ce trece timpul, este de așteptat sa creasca. 6.000 de cladiri s-ar fi prabușit doar in Turcia, iar șansele celor prinși sub daramaturi scad de la o ora la alta. Continua cautarile și misiunile de salvare contracronometru. Peste…

- ”Vreau, in primul rand, sa imi exprim solidaritatea fata de poporul turc si in acest moment cumplit. Nu ne putem feri de calamitatile naturale, dar este foarte important felul in care, in astfel de momente, unitatea si solidaritatea ne ajuta sa trecem peste ele”, a scris, luni, Mircea Geoana, pe Facebook.Secretarul…

- Turcia se confrunta cu cea mai mare calamitate naturala din ultimele opt decenii, a declarat luni presedintele Recep Tayyip Erdogan, in contextul seismelor produse in sud-estul tarii, soldate, potrivit celui mai nou bilant, cu cel putin 1.498 de morti si peste 8.300 de raniti, transmite Mediafax.…

- Bilanțul victimelor cutremurului produs luni dimineața in Turcia se modifica rapid. Aproape 200 de persoane au murit in Turcia și in Siria, anunța autoritațile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…