150 mil euro PNRR-reducere risc de infecţii nosocomiale în spitale publice 150 mil euro PNRR-reducere risc de infectii nosocomiale in spitale publice Peste 150 de milioane de euro din PNRR sunt alocati pentru reducerea riscului de infectii nosocomiale în spitalele publice. Banii vor asigura finantarea a 25 de unitati medicale si vor permite achizitionarea de sisteme de decontaminare a aerului din încaperi, de dezinfectie a suprafetelor cu abur sau presiune înalta si sisteme de sterilizare a echipamentelor de protectie pentru personalul sanitar. De asemenea 30 de spitale publice vor beneficia de peste 80 de milioane de euro din PNRR… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

