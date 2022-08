Stiri pe aceeasi tema

- ■ manifestarea are loc la Muzeul de Istorie din Roman ■ expozitia poate fi vizitata pina spre finalul lunii august ■ Muzeul de Istorie din Roman este gazda unei noi expozitii temporare intitulata generic „Portrete feminine din Romanul de altadata“. Sintprezentate o suita de 120 de fotografii si albume…

- "Triangle of Sadness" caștiga Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes. "Triangle of Sadness", un film al regizorului suedez Ruben Ostlund, a caștigat sambata Palme d'Or pentru cel mai bun film la Festivalul de Film de la Cannes, a anunțat festivalul.

- La trei luni de la declanșarea razboiului din Ucraina, mulți refugiați au luat-o de la capat in alte colțuri ale lumii. Unii au trecut de la teroarea de acasa la stralucirea din Cannes. Franța este una dintre țarile care gazduiește ucraineni.

- Consuela di Monaco a dezvaluit suma uriașa la care se ajunge pentru participarea la Festivalul de la Cannes. Anul acesta, vedeta a petrecut cu cei mai celebri actori și cei mai influenți oameni din lumea filmului, iar distracția a costat-o o suma pe care mulți oameni de rand nu o dețin nici intr-o viața…

- Un grup de feministe a protestat pe covorul rosu la Festivalul de film de la Cannes. Ele au manifestat fața de crimele comise impotriva femeilor, pe criterii de gen, au iesit cu fumigene și un banner, pe care erau scrise 129 de nume ale femeilor ucise in Franta, in decursul unui an.