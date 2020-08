Stiri pe aceeasi tema

- Curtea suprema spaniola a anunțat deschiderea unei anchete pentru stabilirea daca fostul rege Juan Carlos are vreo responsabilitate penala intr-o presupusa afacere de corupție legata de obținerea unui contract de catre un consorțiu spaniol pentru construirea in Arabia Saudita a unui TCV la Mecca. Justiția…

- Sindicaliștii de la Ambulanța sunt nemulțumiti, in primul rand, ca nu toți angajații primesc sporul de risc pentru coronavirus. In plus, ei spun ca diferențele intre salariile personalul nemedical și cele al medicilor și asistenților sunt foarte mari. Activitatea Serviciului Județean de Ambulanța Buzau…

- Consiliul Superior al Magistraturii a desemnat, astazi, caștigatorul concursului de ocupare a funcției de judecator in cadrul Curții de Apel Chișinau. Astfel, magistratul din cadrul Judecatoriei Strașeni, Igor Chiroșca, a acumulat 10 voturi din partea membrilor CSM. La concurs s-au inscris 6 candidați.Candidaturile…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni seara, ca banii pentru dublarea alocatiilor pot veni din impozitarea pensiilor speciale, iar daca Guvernul Orban va emite o ordonanta de urgenta in acest sens, PSD nu o va ataca la Curtea...

- Cel in cauza este cercetat de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta.Aseara, magistratii Judecatoriei Constanta au decis arestarea preventiva a politistului constantean Mirel Constantin, lucrator in cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Constanta. Mandatul este valabil 25 de zile.…

- Curtea de Apel a trimis la rejudecare dosarul lui David Davitean, care a fost condamnat la 13 ani de inchisoare pentru tilharie. O hotarire in acest sens a fost pronunțata de instanța la 4 iunie curent. Potrivit acesteia, Davitean a fost pus in libertate fiindu-i revocata masura preventiva de arest,…

- Ziarul Unirea Un dosar important de corupție stramutat la Curtea de Apel Alba Iulia, ramane fara interceptarile SRI: Mai mulți inculpați ar putea fi achitați, in lipsa acestor probe Un dosar important de corupție stramutat la Curtea de Apel Alba Iulia, ramane fara interceptarile SRI, mai mulți inculpați…