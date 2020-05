Stiri pe aceeasi tema

- Un jurnalist chinez, care – potrivit justitiei – a denigrat atat Partidul Comunist, la putere, cat si guvernul, a fost condamnat la 15 ani de inchisoare. Bloggerul Chen Jieren, fost angajat al oficiosului Ziarul Poporului, a fost condamnat joi de tribunalul popular din comitatul Guiyang, din provincia…

- Bloggerul Chen Jieren, fost angajat al oficiosului Ziarul Poporului, a fost condamnat joi de tribunalul popular din comitatul Guiyang, din provincia Hunan (centru), a anuntat instanta intr-un comunicat difuzat online. Jurnalistul a fost condamnat pentru incitare la revolta, extorcare, comert ilegal…

- Un jurnalist chinez, care - potrivit justitiei - a denigrat atat Partidul Comunist, la putere, cat si guvernul, a fost condamnat la 15 ani de inchisoare, transmite vineri AFP. Bloggerul Chen Jieren, fost angajat al oficiosului Ziarul Poporului, a fost condamnat joi de tribunalul popular din comitatul…

- Jack Ma, cel mai bogat om de afaceri chinez și ocupantul locului 17 in topul miliardarilor lumii, cu o avere de 41,8 miliarde de dolari, a trimis, intr-o luna, ajutoare medicale in peste 150 de țari. BBC a facut portretul businessmanului care pare dedicat 100% luptei anti-COVID, neocolind controversele…

- Dupa Statele Unite, tot mai multe țari acuza China pentru ca a ascuns existența epidemiei și apoi amploarea acesteia. Un mare semn de intrebare l-a ridicat de la bun inceput numarul mic de victime raportate de autoritațile de la Beijing, existand suspiciunea ca acesta a fost cosmetizat in buna tradiție…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a condamnat miercuri expulzarea de catre China a trei jurnalisti ai publicatiei Wall Street Journal, cerând tarii sa respecte libertatea presei, relateaza AFP, potrivit Agerpres.„Tarile rationale si responsabile înteleg ca presa libera…

- Tribunalul Bucuresti s-ar putea pronunta marti in procesul in care Liviu Dragnea contesta pedeapsa de 3 ani si 6 luni de inchisoare primita pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. La termenele anterioare, avocatii lui Liviu Dragnea au solicitat recuzarea…

- Parchetul din Siena, in Toscana, a cerut condamnarea la patru ani de inchisoare a fostului sef de Guvern italian Silvio Berlusconi, acuzat de ”cumpararea” martorilor, intr-un proces numit ”Ruby-ter”, o noua parte a vechiului scandal ”Rubygate” si faimoaselor petreceri ”bunga-bunga” pe care Silvio…