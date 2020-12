Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea 386 de PERCHEZIȚII in Alba și alte județe din țara: Ce fapte vizeaza acțiunea DIICOT Polițiștii de la Crima Organizata impreuna cu DIICOT au participat miercuri, 11 noiembrie, la o acțiune de amploare, cu ocazia careia se realizeaza 386 de percheziții in mai multe județe din țara. „Procurorii…

- Politistii din Bihor efectueaza, joi dimineața, șapte percheziții, la sediile unor societați, ai caror reprezentanți sunt banuiți ca ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 6 milioane de lei, prin evaziune fiscala și inșelaciune.”In cursul acestei dimineți, polițiștii Serviciului de Investigare a…

- Polițiștii bihoreni efectueaza, joi dimineața, 7 percheziții domiciliare, la firme din Bihor, Cluj, Olt, Valcea și Argeș. care au facut evaziune fiscala cu deșeuri de ambalaje din sticla.

- Astazi, politistii din Mureș au efectuat 7 percheziții in județ, intr-un dosar penal de evaziune fiscala in domeniile comerțului, construcțiilor și transporturilor. In consecința, au fost puse in executare doua mandate de aducere, a declarat pentru RTM purtatorul de cuvant al IPJ Mureș, Aurica Sabau:…

- Astazi, politistii din Mureș efectueaza 7 percheziții, in județul Mureș, intr-un dosar penal de evaziune fiscala, in domeniile comerțului, construcțiilor și transporturilor. Prejudiciul cauzat este de peste 100.000 de lei. 2 mandate de aducere vor fi puse in executare. Polițiștii Serviciului de Investigare…

- Mai mulți oameni de afaceri din județul Mureș ar fi folosit o firma fantoma pentru a face evaziune fiscala, prejudiciul cauzat fiind de peste 100.000 de lei. Miercuri, polițiștii fac percheziții intr-un dosar penal de evaziune fiscala, in domeniile comerțului, construcțiilor și transporturilor, potrivit…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza la aceasta ora, impreuna cu luptatori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale, trei perchezitii domiciliare, in judetul Mures, intr-un caz de inselaciune.

- Este vorba despre un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de evaziune fiscala și spalare de bani in domeniul comerțului cu materiale textile, se arata intr-un comunicat al Politiei Capitalei, citat de Mediafax. Sunt puse in aplicare și mai multe mandate de aducere, persoanele urmand…