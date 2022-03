141 de ţări membre ONU cer Moscovei să oprească războiul. China s-a abţinut In total 141 dintre cele 193 de de state membre ale Adunarii Generale (AG) a ONU au adoptat miercuri o rezolutie prin care ”cer ca Rusia sa inceteze imediat sa recurga la forta impotriva Ucrainei”, un text caruia i s-au opus cinci tari, iar alte 35 s-au abtinut, inclusiv China, relateaza AFP. Rezultatul votului a fost salutat cu o salva de aplauze. In rezolutie, care a fost adoptata dupa mai bine de douazile de interventii de la tribuna ONU, cele 141 de tari cer Moscovei ”sa-si retraga imediat, complet si fara conditii, toate fortele militare” din Ucraina si ”condamna decizia Rusiei de a accentua… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

