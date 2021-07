Stiri pe aceeasi tema

- Oameni inarmati au atacat in noaptea de duminica spre luni internatul unui liceu din statul Kaduna, in nord-vestul Nigeriei, rapind 140 de liceeni, cel mai probabil pentru a obtine o rascumparare, a declarat un responsabil al institutiei, relateaza AFP. In total, 165 de liceeni dormeau in…

- Mai mulți barbați inarmați au rapit cel puțin opt persoane dintr-un spital din nord-vestul Nigeriei, printre care copii mici și asistenți medicali, informeaza Digi24 . Atacul, care a avut loc la Centrul Național pentru Tuberculoza și Lepra din Zaria, se adauga valului recent de rapiri din școli și universitați…

- Primarul comunei Atid din județul Harghita, Szilveszter Attila (UDMR), spune ca un urs a produs stricaciuni la un mormant si ca oamenii au ajuns la capatul rabdarii. Intr-o inregistrare video, edilul face apel la Ministerul Mediului sa intervina, pentru ca „ajungem sa ne manance ursii”. „E foarte trist.…

- adidas sarbatorește acest turneu unic invitand fanii sa onoreze impactul pozitiv pe care diferențele le pot aduce atunci cand oamenii se reunescCampania iși propune sa inspire oamenii sa vada și sa aspire la o lume mai incluziva prin intermediul fotbaluluiFilmele cu Thiago Alcantara, Ilkay Gundogan,…

- ​Un numar mare de copii au fost rapiti de indivizi înarmati de la o scoala coranica din zona de centru-nord a Nigeriei, tara în care rapirile în masa sunt în crestere, au raportat duminica autoritatile si locuitorii, noteaza AFP și Agerpres."Un numar înca incert…

- "Un numar inca incert de elevi la scoala islamica Salihu Tanko au fost rapiti" dupa ce barbati inarmati pe motociclete le-au atacat scoala, a facut cunoscut guvernul statului nigerian Niger pe contul sau de Twitter."Rapitorii au eliberat 11 copii, care erau prea mici pentru a merge pe jos", a indicat…

- Unul dintre cei mai mari agricultori din Romania, directorul combinatului agro-industrial de la Curtici, Dimitrie Musca, avertizeaza ca „pregatirea studenților in domeniul agricol sau al industriei alimentare nu corespunde cerințelor angajatorilor din acest domeniu”. Totodata, Dimitrie Musca a precizat…

- Recent, primarul Aradului, Calin Bibarț a anunțat ca va pune in pomii din oraș bufnițe artificiale ca sa sperie pasarile care fac galagie și mizerie, mai ales ciorile. Dar… Ciorile s-au obișnuit repede cu bufnița artificiala care trebuia sa bage groaza in ele, scrie Observator News . De exemplu, bufnita…