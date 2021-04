14 protestatari, arestați în cazul violenţelor din centrul Capitalei Instanța a decis masura arestarii preventive pentru 30 de zile in cazul a 14 persoane implicate in violențele de la protestul de luni noapte, din centrul Capitalei. Potrivit purtatorului de cuvant al Parchetului Judecatoriei Sectorului 3, Catalina Santion, 19 persoane au fost reținute pentru violențele de la Piața Unirii, 3 dintre ele fiind puse sub […] The post 14 protestatari, arestați in cazul violentelor din centrul Capitalei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

