14 luni până la explozia facturilor la energie. Autoritățile nu au soluții Anul viitor, din aprilie, Romania se va confrunta cu o explozie a facturilor la energie, avand in vedere stoparea plafonarii prețurilor. Nicio masura a Guvernului nu a reușit sa pregateasca piața pentru o noua liberalizare, noile capacitați de producție fiind instalate doar pe hartie. In 2025, producția din hidrocarburi va scadea și doar eolianul și […] The post 14 luni pana la explozia facturilor la energie. Autoritațile nu au soluții first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

