Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a impus restrictii temporare privind transporturile de cereale pe calea ferata catre Republica Moldova si Romania, din cauza numarului mare de vagoane de la punctele de trecere a frontierei, a anuntat, vineri, compania de consultanta APK-Inform, citata de Reuters. Fii la curent cu…

- Traficul a fost reluat joi, 21.04.2022, incepand cu ora 9:00, pe pasajul rutier peste calea ferata de la Gaești, de pe DN 61 (km 77+200) cu restricții de viteza de 30 de km/h, urmand ca dupa finalizarea tuturor lucrarilor ramase de executat sa se revina la viteza normala de tranzit. Antreprenorul a…

- Traficul va fi reluat joi, 21.04.2022, incepand cu ora 9:00, pe pasajul rutier peste calea ferata de la Gaești, de pe DN 61 (km 77+200) cu restricții de viteza de 30 de km/h, urmand ca dupa finalizarea tuturor lucrarilor ramase de executat sa se revina la viteza normala de tranzit. ”Antreprenorul a…

- De astazi, s-a reluat circulația pe pasajul peste calea ferata pe DN 61, in zona Gaești The post De astazi, s-a reluat circulația pe pasajul peste calea ferata pe DN 61, in zona Gaești first appeared on Partener TV .

- Deoarece porturile maritime ale Ucrainei sint blocate din cauza razboiului, autoritațile au gasit o alta modalitate de a exporta cereale. Ucraina a inceput sa livreze cereale peste hotare pe calea ferata. Despre acest lucru a anunțat Reuters duminica, 27 martie. "Primele loturi de citeva mii de tone…

- Ca urmare a lucrarilor de modernizare a trecerii la nivel cu calea ferata de pe strada Dorobanților/Rampei din Targu Mureș, in perioada 19.03. – 25.03. 2022, va fi inchisa, in totalitate, circulația rutiera pe acest sector de drum. Astfel, incepand de sambata, 19 martie, ora 7.00, circulația rutiera,…

- Circulația rutiera pe strada Lanariei va fi inchisa, timp de 8 zile, intre 14 și 21 martie. Se lucreaza la bariera peste calea ferata. „Conform ultimelor informații furnizate de Intens Prest, executantul lucrarii de modernizare a trecerii de cale ferata din strada Lanariei, astazi, 28 februarie, NU…

- Timp de doua zile, Primaria Orașului Cugir va face masuratori pentru xadastru gratuit in zona Zavoi, dupa cum urmaza: Luni, 28 februarie 2022 – de la calea ferata spre Vinerea, pana la primele case. Marți, 1 martie – 2022 de la calea ferata spre Cugir, pana la gradina lui Lae Pecu. Cei care dețin terenuri…