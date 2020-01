Stiri pe aceeasi tema

- Iranul examineaza 13 scenarii in vederea razbunarii asasinarii generalului Qassem Soleimani vineri, in Irak, de catre fortele americane, a declarat marti agentiei iraniene de presa Fars Ali Shamkhani, secretarul general al Consiliului Suprem al Securitatii Nationale iraniene, relateaza Reuters.

- O mare de oameni in doliu - strigand ”Moarte Americii!” - a insotit luni sicriele generalului Qassem Soleimani, comandantul cel mai popular in Iran, si camarazilor sai de arme asasinati vineri intr-un atac cu un avion fara pilot (drona) de catre Statele Unite in Irak, relateaza AFP.

- Statele Unite vor reducerea tensiunilor cu Iranul, in pofida deciziei presedintelui Donald Trump de asasinare a unui comandant militar iranian, sustine secretarul de Stat american, Mike Pompeo, potrivit Mediafax."Am discutat astazi cu Yang Jiechi, membru al Biroului Politic al Partidului Comunist…

- Presedintele Donald Trump a postat pe Twitter imaginea drapelului american, fara alte comentarii, la scurt timp dupa anuntul mortii generalului iranian Qassem Soleimani, in noaptea de joi spre vineri in timpul unui raid asupra unui convoi pe aeroportul din Bagdad, informeaza AFP. pic.twitter.com/VXeKiVzpTf—…

- Iranul si-a exprimat miercuri opozitia fata de negocierile intre Statele Unite si talibanii afgani, subliniind ca nu poate rezulta nimic bun pentru Afganistan dintr-un proces de la care Guvernul si poporul afgane sunt excluse, relateaza AFP potrivit news.ro”Ne opunem negocierilor dintre Statele…