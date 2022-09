Stiri pe aceeasi tema

- La data de 21 septembrie 2022, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara, au efectuat 6 percheziții domiciliare, in județul Timiș, la patru persoane banuite de trafic de droguri de risc. Patru mandate…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Targu Mures, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - S.T. Targu Mures, au ridicat, in urma a 13 perchezitii domiciliare, peste 10 kilograme de cannabis, peste 14.000 de euro, pistoale, cutite si o colectie cu mai multe monede. De asemenea, 7…

- Politistii au descoperit peste 10 kilograme de cannabis, pistoale, cutite si o colectie cu mai multe monede, in urma unor descinderi la traficanții de droguri, in Targu Mureș. 7 persoane suspectate au fost duse la audieri, patru dintre ele fiind retinute. ”La data de 21 septembrie a.c., politistii Brigazii…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate din Targu Mures au efectuat, miercuri, mai multe percheziții intr-un dosar in care sunt efectuate cercetari cu privire la persoane banuite de trafic de droguri de risc și mare risc. In urma verificarilor au fost ridicate mai multe arme, droguri,…

- Solarii cu cannabis, depistate in urma unor percheziții, au achiziționat un teren, de peste 60.000 de metri patrați, in scopul inființarii unei culturi de cannabis, folosindu-se de topografia zonei, muntoasa și greu accesibila. Din cercetarile polițiștilor a reieșit ca, in cursul lunii iunie a.c., patru…

- Comunicat. Astazi, 11 august, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara, au efectuat 3 percheziții domiciliare, in...

- Polițiștii și procurorii DIICOT din Brașov au facut luni 27 de percheziții in Brașov la persoane acuzate ca au accesat credite negarantate sau garantate de catre statul roman, de la diverse institutii bancare/nebancare (I.F.N.-uri), apoi nu le-au mai rambursat. Prejudiciul este de circa 42 mil. lei.…

- Parchetul European, la conducerea caruia se afla fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, efectueaza marti, 28 iunie, perchezitii de amploare in județul Timis, intr-un dosar de fraudare a fondurilor europene.160 de percheziții de locuințe sunt in curs de desfașurare in cadrul dosarului de fraudare…