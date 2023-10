Stiri pe aceeasi tema

- Tenorul Stefan von Korch a fost, in aceasta vara, mesager al muzicii clasice europene in China ca unic solist roman intr-un turneu de 27 de concerte si 48 de zile. Iar in curand, prin vocea sa, arii din opere si operete romanesti vor deveni cunoscute in Germania, in concertul DOR.

- Asociația Scena Muzicala invita publicul meloman din Lugoj, la un nou concert parte din proiectul „Marea Muzica”, susținut de Corul Ion Romanu al Filarmonicii Banatul. Concertul va avea loc vineri, 15 septembrie, de la ora 19, la Teatrul Municipal „Traian Grozavescu” din Lugoj, și este finanțat…

- Toboșarul trupei Kempes, Razvan Gorcinski, care a susținut un concert in seara de 26 august la Cetatea de Rock a Sucevei, a murit vineri, 1 septembrie, la Spitalul Clinic de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava, din cauza unei septicemii. Artistul a fost internat duminica in ...

- Astazi, 11 august, are loc deschiderea oficiala a expoziției de grafica ”Inceput” a tinerei artiste Ioana Alecu. Evenimentul face parte din proiectul TINERI ARTIȘTI DAMBOVIȚENI, aflat in acest an la cea de-a treia ediție, organizat de Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea…

- Un tanar din Bacau a cucerit-o pe Beyonce, dupa ce i-a facut doua ținute la un concert din Chicago. Cosmin Diaconu a muncit și a crezut in visul sau inca de la o varsta frageda. Iata mai multe detalii despre el și cum a reușit sa se bucure de un asemenea succes!

- Ce va manca Robbie Williams la concertul de la București In perioada 18-19 august, Piața Constituției din București va gazdui prima ediție Summer in the City. In cadrul festivalului, pe scena vor urca artiști de top precum Robbie Williams, Jason Derulo sau Calum Scott. Jason Derulo va urca pe scena…

- Cristian Cealera isi va lansa vineri, 28 iulie, de la ora 12:00, volumul patru al cartii "Povestile Marii Negre". Lansarea cartii va avea loc la Muzeul de Istorie Nationala Arheologie Constanta, in Aula Adrian Radulescu, la etajul 1. "Saptamana lansarii incepe cu un frumos afis realizat de prieteni…

- Un cetatean bulgar a fost prins de jandarmii bucuresteni, duminica seara, incercand sa intre la concertul trupei Guns N' Roses de pe Arena Nationala cu un dispozitiv in forma de pix, care avea in interior un glont de 8 mm.