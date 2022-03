12.729 de persoane au fost evacuate prin coridoarele umanitare din Ucraina

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 09.16 Forțele armate ale Federației Ruse au lansat atacuri cu muniție cu fosfor in regiunea Popasnaia din Lugansk, anunța autoritațile ucrainene.UPDATE 08.48 Baza militara ucraineana bombardata de ruși la doar 25 de kilometri de granița cu Polonia. Fortele ruse au bombardat duminica o baza militara…

- Intr-un mesaj video pe Telegram, presedintele Zelenski a mai transmis ca un transport cu ajutoare umanitare este asteptat sa soseasca la Mariupol duminica dupa-amiaza.Viceprim-ministrul ucrainean Irina Veresciuk a indicat ca 9 din cele 14 coridoare au functionat sambata.Seful Centrului de control al…

- Presedintele Volodimir Zelenski a dat asigurari ca toate coridoarele umanitare care fusesera convenite pentru aceasta sambata au functionat si 12.729 persoane au putut fi evacuate, informeaza duminica EFE. Intr-un mesaj video pe Telegram, presedintele Zelenski a mai transmis ca un transport cu ajutoare…

- Orasul Liov, situat in vestul Ucrainei, a atins limita capacitatii de a ajuta refugiatii stramutati de invazia rusa, a declarat, luni, primarul orasului, Andriy Sadoviy. Sute de mii de persoane stramutate au ajuns in Liov de cand a inceput invazia, punand o presiune uriasa asupra resurselor orasului,…

- Conflictul armat a continuat in noaptea de luni spre marți, regiunea Odesa fiind unul dintre principalele teatre de acțiune. Trupele ruse au lansat rachete in apropierea satului Tuzla din regiunea Odesa. Potrivit purtatorului de cuvant al Cartierului General Operațional al Administrației Militare Regionale…

- In a 11-a zi a invaziei Ucrainei, Rusia continua operatiunea ofensiva cu sprijinul aeronavelor si al armelor de inalta precizie. Principalele eforturi ale ocupantilor s-au concentrat pe incercuirea oraselor Kiev si Harkov. In plus, inamicul intentioneaza sa ajunga la granitele administrative din regiunile…

- In cele 7 zile care au trecut de la inceputul invaziei ordonate de Putin in Ucraina, niciun mare oraș nu a fost capturat de trupele rusești, dupa cum se vede in HARTA de mai jos. Armatele ruse inainteaza pe patru axe. Potrivit ultimelor informații, trupele si convoaiele avanseaza spre Mariupol din Rusia…

- Armata ucraineana a anunțat joi ca a ucis 50 de „ocupanți ruși in regiunea Lugansk, in contextul invaziei declanșate de Rusia in Ucraina in cursul dimineții. „Aproape 50 de ocupanți ruși au fost lichidați in zona localitații Stchastie” din estul Ucrainei, a anunțat statul major al armatei ucrainene,…