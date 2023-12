12 proiecte primesc finanțare din Fondul Științescu Țara Făgărașului, în cadrul ediției a șaptea Fondul Științescu Țara Fagarașului a desemnat casigatorii celei de-a saptea editii. Prin generozitatea celor 12 Susținatori ai Fondului Științescu ediția 7.0., Fundația Comunitara Țara Fagarașului acorda finanțari in valoare de 109.254 Lei pentru 12 proiecte educaționale interdisciplinare, din domeniul STEAM (știința, tehnologie, inginerie, arta și matematica) care vor fi implementate in perioada 20 decembrie 2023 –20 iunie 2024. Fondul Științescu Țara Fagarașului este o mișcare naționala care-i incurajeaza pe cei pasionați sa le arate copiilor – prin experimente, activitați practice și joc –… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sondaj: Trei romani din patru isi vor petrece acasa vacanta de iarnaTrei din patru romani susțin ca iși vor petrece vacanța de iarna acasa, iar patru din cinci au alocat un buget de sub 1000 de lei pentru concediu. Aproximativ 73% dintre romani susțin ca nu vor pleca deloc in concediu in aceasta…

- Din 2013, vara in care a pornit proiectul UTA Batrana Doamna, conducerea gruparii, prin Alexandru Meszar, incerca mereu sa afișeze o imagine de un club... The post UTA, un club „altfel” cu un singur jurnalist la conferința de presa, cu „acționari” care nu contribuie la buget și cu un conducator care…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa in localitati din sase judete situate in zona Transilvaniei. Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, va fi ceata si vizibilitate redusa sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, in judetul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) emis, luni dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa in localitati din sase judete situate in zona Transilvaniei.Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, va fi ceata si vizibilitate redusa sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, in…

- Meteorologii anunța ca luni dimineața este ceața densa in centrul țarii. Ei au emis avertismente pentru cei aflați in zonele afectate.Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ceața. Este vorba despre „ceața care determina scaderea vizibilitații sub 200 m, izolat sub 50 m”.…

- Președintele Statelor Unite a vorbit națiunii americane dupa vizita fulger in Israel și discutarea situației din Orientul Mijlociu cu premierul Israelului Benjamin Netanyahu. Faptul ca președintele a ținut acest discurs din Biroul Oval a marcat momentul unui anunț de mare insemnatate. „Suntem in fața…

- Agentia de Protectie a Mediului (APM) Brasov afirma ca, in primele noua luni ale acestui an, in judet s-au inregistrat 96 de cazuri de pagube produse de ursi si lupi, la culturile agricole, animale domestice si autovehicule. Ca urmare, au fost inregistrate dosare de pagube in valoare de peste 460.000…

- ”5 miliarde de euro, cuprinse in nu mai putin de 13 scheme de finantare, cu alocari intre 90 de milioane de euro si Programul Regional, cu peste 4 miliarde euro, au la dispozitie autoritatile publice locale in aceasta toamna, sume ce pot fi accesate de Unitatile Administrativ Teritoriale (UAT) pentru…