- Noul presedinte al CSM, judecatorul Daniel Gradinaru, a transmis joi ca doreste o cooperare loiala cu celelalte institutii si are garantia ca ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, este „atent” la aceasta „doleanta”. Judecatorul Daniel Gradinaru de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost ales,…

- Candidatul USR la Primaria Sectorului 5 Alexandru Dimitriu a anuntat ca Guvernul a fost obligat, printr-o decizie de marti a Curtii de Apel Bucuresti, sa prezinte toate demersurile intreprinse pentru organizarea alegerilor pentru Primaria Sectorului 5, pana pe data de 14 februarie 2023. „Guvernul Romaniei…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a luat act de o cerere formulata de Traian Basescu, prin care fostul presedinte anunta judecatorii ca renunta sa conteste, printr-o cale extraordinara de atac, decizia instantei prin care a fost declarat colaborator al fostei Securitati comuniste, trasmite Agerpres.…

- USR a cerut, luni, Birourilor celor doua Camere ale Parlamentului, declansarea procedurii de revocare a lui Niculae Badalau din functia de vicepresedinte de la Curtea de Conturi, dupa retinerea acestuia de catre DNA. La scurt timp, purtatorul de cuvant al PSD Stefan Radu Oprea a anuntat ca social-democratii…

- Conducerea Parlamentului a decis, marti, sa dea un termen pentru raport pana luni, la ora 12.00, in comisiile reunite buget finante, iar plenul comun se va intruni de la ora 14.00, pentru a vota cererile depuse de PSD si USR privind revocarea din functia de vicepresedinte al Curtii de Conturi a lui…

- Prefectul Municipiului Bucuresti, Toni Grebla, a sesizat instanta de judecata, solicitand anularea celor cinci dispozitii prin care Primarul Sectorului 1 s-a desemnat in functia de manager de proiect si prin care si-a majorat indemnizatia lunara cu pana la 30-.„Prefectul Municipiului Bucuresti a sesizat…

- START…Curtea de Apel a judecat primul termen la apelul formulat de parti in dosarul in care politistul Mihai Vizitiu a fost trimis in judecata pentru omor din culpa. Condamnat, in prima instanta, la 2 ani si 9 luni de inchisoare cu suspendare si 80 de zile de munca in folosul comunitatii, politistul…

- Fostul președinte Traian Basecu accepta hotararea judecatorilor prin care a fost declarat colaborator al securitații și renunța la ultima cale extraordinara de atac. Traian Basescu, a depus la Curtea de Apel București, prin avocații sai, o cerere prin care anunța judecatorii ca renunța sa conteste,…