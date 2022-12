Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul ședinței de astazi, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat ca luni, 12 decembreie, aleșii poporului se vor intruni intr-o noua ședința. Pe ordinea de zi au fost incluse așa proiecte importante precum: legea bugetului pentru 2023, Politica bugetar fiscara, proiectul legii de stat…

- „Avem o creștere a salariului minim pe economie, de la 2550 de lei la 3000 de lei. Mai avem joi o ședința in Consiliul Național Tripartit, este deja convocata cu partenerii sociali, ședința prezidata de catre domnul premier și de mine, in care vom avea decizia finala. Venim și in sprijinul mediului…

- „Azi, nu ascund, am intalnire cu președintele PNL și prim-ministru, precum și cu președintele Kelemen Hunor. Subiectul principal, eu raman la aceeași idee, este energia. Dupa ce vom inchide acest capitol, pe urma putem trece la construcția bugetului pe anul viitor. Vom avea aceasta discuție aplicata.…

- Serviciul de presa al Parlamentului European confirma vizita in Republica Moldova a Robertei Metsola. Oficialul european se va intalni cu Maia Sandu, dupa care va susține o conferința de presa comuna. De asemenea, Roberta Metsola va ține un discurs in cadrul unei sesiuni speciale a Parlamentului, se…

- Ligia Deca a convenit cu premierul un termen de doua saptamani pentru finalizarea legilor educației, dat fiind numarul mare de amendamente. Dupa adoptarea de Guvern, acestea merg pentru dezbateri la Parlament.

- Consiliului Local Municipal Medgidia se reuneste in sedinta ordinara joi, 27 octombrie 2022, ora 16:30. Iata proiectul ordinii de zi I. PROIECTE DE HOTARARI: Proiect de hotarare nr. 217 2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Medgidia, judetul Constanta,…

- Ședința de guvern din saptamina curenta va fi organizata la Ungheni. Anunțul a fost facut in seara zilei de azi, 17 octombrie, de prim-ministra Natalia Gavrilița. Prim-ministra Natalia Gavrilița, anunța vizita de lucru la Ungheni și alte localitați din țara. In contextul razboiului de la hotar și necunoscutele…

- "Suntem toti ancorati sau in echipa sa avem bugetul aprobat" Adrian Câciu. Foto: https://www.facebook.com/A.Caciu Autoritatile lucreaza pentru ca bugetul pe 2023 sa fie aprobat în Guvern pâna la finele lunii octombrie si în Parlament în cursul lunii…