- 11 romance au fost arestate, marți, pe Aeroportul din Larnaca, acestea sunt acuzate de autoritațile din Cipru ca incheiau casatorii fictive pentru sume cuprinse intre 700 și 1000 de euro cu cetațeni din afara Uniunii Europene, asta deși erau casatorite deja, potrivit site-ului Sigma.Problema casatoriilor…

- In colaborare cu Interpolul, Politia cipriota a desfasurat o operatiune pe Aeroportul din Larnaka, arestand 11 femei care au sosit ieri din Romania. La audieri, acestea au recunoscut ca au venit in insula cu scopul de a incheia casatorii cu cetateni din tari terte, transmite Sigma, citata de Rador.…

- Cetațeni din toate colțurile lumii intra in prezent in Romania. In timp ce autoritațile acuza populația ca nu ar respecta regulile de distanțare sociala și de protecție, Guvernul a decis ca orice cetațean strain din afara Europei poate intra nestingherit in țara noastra și se poate angaja in orice...

- ​Asociația Româna pentru Energie Eoliena (RWEA) solicita Camerei Deputaților respingerea modificarilor aduse de Proiectul de lege (L321/2020) aprobat de Senatul României în 10 iunie 2020, referitoare la posibilitatea semnarii contractelor bilaterale în afara pieței centralizate.…

- Virgil Popescu a fost intrebat, luni seara, la B1 Tv care ar fi sectoarele pe care Romania ar trebui sa le consolideze in perioada urmatoare si a afirmat: ”Cred ca ar trebui sa limitam importurile din - si nu vorbim neaparat numai de stat - ar trebui sa limitam importurile din state non-UE si ma refer…

- Europarlamentarul PNL Vasile Blaga a subliniat luni intr-o declaratie ca lovul Romaniei si al Bulgariei este in Schengen. Acesta a subliniat ca ambsenta celor doua tari din Spatiul Schengen contrazice valorile fundamentale ale Uniunii Europene.

- Romania, ca stat membru al Uniunii Europene, va fi parte a tendintei economice prin care mari companii din afara UE vor incerca sa preia societati comerciale europene, a sustinut, joi, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, intr-o conferinta pe tema productiei interne a Romaniei.…

- A.U.R. protesteaza impotriva mafiei lemnului Alianța pentru Unirea Romanilor organizeaza sambata 13 iunie, incepand cu ora 12, pe strada Austriei din Radauți (jud. Suceava), la fabricile Egger si Schweighofer, o manifestație de protest impotriva MAFIEI LEMNULUI care capușeaza una din principalele resurse…