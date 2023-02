Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece balene pilot care au esuat in apropierea coastei de vest a Sri Lanka au fost salvate sambata si au ajuns din nou in mare, au declarat autoritatile pentru protectia faunei salbatice, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Mai multe balene au esuat pe coastele din nordul Ciprului, au anuntat vineri autoritatile, existand posibilitatea ca animalele sa fi fost afectate de cutremurele masive care au lovit saptamana aceasta tarile invecinate Turcia si Siria, transmite Reuters.

- Peste 15.400 de bunuri suspecte ca ar fi contrafacute au fost descoperite, joi, de polițiștii Garzii de Coasta in Portul Constanta, in patru containere sosite din China, conform Poliției de Frontiera. In containere se aflau articole vestimentare, jucarii si incaltaminte, toate inscriptionate cu numele…

- Unsprezece persoane salvate de pe munte in ultimele 24 de ore au necesitat transport la spital, anunta duminica Dispeceratul National Slavamont. Citește și: Dosar de moarte suspecta in cazul chestorului Dan Fatuloiu ”In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 19 apeluri prin…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit un autoturism de lux, marca AUDI A8, fabricatie 2022, cautat de autoritatile din Germania, aflat in posesia unui cetatean roman., informeaza Garda de Coasta. In seara zilei de 29.12.2022 politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta…

- O mina marina a fost descoperita sambata dimineața la aproximativ 2,5 mile de capul digului de nord al Portului Contanța, a anunțat Statul Major al Forțelor Navale (SMFN). Potrivit unui comunicat al SMFN , prezența minei marine a fost semnalata de cargoul turcesc „Ahmet Kan” sambata, in jurul orei 8.00.…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au dictat ani grei de detentie pentru doi cetateni strani acuzati ca au pus vietile in pericol a 78 de persoane migranti de cetatenie Irak, Siria, Somalia, Eritreea, Etiopia, Iran, Palestina si Afganistan, din care 20 femei si 34 de minori inclusiv copii . Cele…

- Ambarcatiunea a lansat un semnal de ajutor pe vreme rea, a anuntat paza de coasta, conform Reuters .„Apelul de urgența a spus ca sunt 400-500 de persoane la bord”, a declarat pentru AFP o purtatoare de cuvant a pazei de coasta, adaugand ca operațiunea a fost ingreunata de vanturi aproape de furtuna.Doua…