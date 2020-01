Stiri pe aceeasi tema

- Cinci dintre victimele accidentului rutier petrecut ieri, pe DN 38, au ramas internate in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ldquo;Sf. Apostol Andrei" Constanta, in sectiile Chirurgie Plastica, Ortopedie Traumatologie si Neurochirurgie, sub atenta monitorizare a personalului medical. Evolutia…

- Patru persoane, dintre care doi copii, au ajuns la spital duminica dimineata, 29 decembrie, dupa ce o masina a intrat intr-un stilp de beton la Humulestii Noi. “In jurul orei 8.20 pompierii de la Detașamentul Targu Neamț au fost solicitați sa intervina la un accident rutier. Pompierii s-au deplasat…

- Trei autoturisme și un autocamion au fost implicate, sambata dimineața, intr-un accident pe autostrada A1. Coliziunea s-a produs intre localitațile Topolovațu Mare și Lugoj, pe sensul de mers spre Lugoj. “La locul accidentului s-au deplasat de urgenta o autospeciala de stingere, un…

- Alerta la Timișoara dupa ce, in ultimele trei zile, doi copii și mama unuia dintre micuți, care locuiau in același bloc, pe str. Mioriței, aflata in Complexul Studențesc, au murit. Din primele informații, se pare ca, recent, o firma a efectuat in blocul respectiv servicii de deratizare și dezinsecție.…

- Alerta la Timișoara dupa ce, in ultimele trei zile, doi copii și mama unuia dintre micuți, care locuiau in același bloc, pe str. Mioriței, aflata in Complexul Studențesc, au murit. Din primele informații, se pare ca, recent, o firma a efectuat in blocul respectiv servicii de deratizare și dezinsecție.…

- Trei oameni – doi copii si mama unuia dintre ei – au murit la Timisoara, iar alti patru sunt in stare grava. Totul dupa ce in blocul in care locuiau a avut loc o deratizare. Cei doi copii care au decedat aveau 3 ani, respectiv 9 zile, iar femeia avea 28 de ani. Potrivit corespondentului [...]

- Alerta la Timișoara dupa ce, in ultimele trei zile, doi copii și mama unuia dintre micuți, care locuiau in același bloc, pe str. Mioriței, aflata in Complexul Studențesc, au murit. Din primele informații, se pare ca, recent, o firma a efectuat in blocul respectiv servicii de deratizare și dezinsecție.…

- Opt dintre cele 10 persoane erau rezidenti ai unui camin pentru oameni cu dizabilitati, iar ceilalti doi erau angajati ai institutiei. Echipele de interventie care s-au deplasat la fata locului miercuri dupa-amiaza au gasit mai multe persoane in stare de soc. Majoritatea pacientilor nu puteau vorbi…