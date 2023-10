Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana spune ca ataca teritoriul libanez ca raspuns la tirurile antitanc care au vizat un post militar israelian. rmata israeliana afirma ca o racheta a fost trasa din Liban spre un post militar israelian de la granița. Racheta antitanc a lovit in apropiere de satul Arab Al-Aramshe, a precizat…

- Oficialii de securitate iranieni au ajutat la planificarea atacului surpriza de sambata al Hamas asupra Israelului si au dat unda verde pentru asalt in cadrul unei reuniuni care a avut loc lunea trecuta la Beirut, potrivit unor membri de rang inalt ai Hamas si Hezbollah, o alta grupare militanta sustinuta…

- Presedintele american Joe Biden a ordonat, duminica, acordarea de sprijin suplimentar Israelului in urma atacurilor Hamas, a anuntat biroul de presa al Casei Albe, fara a detalia masurile, transmite Haaretz. „Presedintele si vicepresedintele au fost informati in aceasta dimineata de echipa lor de securitate…

- SUA si-au sporit sprijinul pentru aliatul sau Israel, desfasurand nave si avioane in regiune. Spitalele din Gaza sunt pline de pacienti dupa ce Israelul si-a inceput atacurile de razbunare. Peste 400 au murit in urma atacurilor de razbunare ale Israelului in Gaza. Peste 250 de cadavre au fost gasite…

- Mișcarea islamista Hamas a lansat sambata cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani, intr-un asalt surpriza care a combinat luptatori inarmați care au traversat gardul de demarcație cu un baraj masiv de rachete lansate din Fașia Gaza. Sirenele de avertizare au rasunat in sudul și centrul Israelului,…

- Teroristii palestinieni din Fasia Gaza au lansat sambata dimineata baraje de rachete asupra sudului si centrului Israelului, declansand sirenele in numeroase orase, anunta Times of Israel. Cel putin cinci persoane au fost ranite si una a decedat, citeaza Monitorul Apararii. Sirenele de avertizare „Red…

- Liderul bratului armat al miscarii Hamas a anuntat in aceasta dimineața declansarea unei operatiuni – “Potopul Al-Aqsa” – impotriva Israelului, in timp ce rachete sunt lansate cu sutele dinspre Fasia Gaza asupra teritoriului israelian, informeaza agentiile de presa internationale. “Am decis sa punem…

- E razboi in Israel! Azi-dimineața, la ora 06:20, organizația paramilitara Hamas a pornit un atac fara precedent la adresa Israelului, lansand peste 5.000 de rachete # Ministrul Apararii și Comandatul Poliției au declaarat stare de razboi pe teritoriul țarii # Rezerviștii au fost mobilizați și chemați…