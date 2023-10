Stiri pe aceeasi tema

- O tanara cu origini romanești se numara printre cei peste 260 de oameni uciși de „Festivalul Groazei” de teroriștii Hamas. In varsta de doar 24 de ani, Bruna Valeanu era nascuta in Brazilia și locuia cu familia in Israel. 10.000 de persoane au condus-o joi pe ultimul sau drum.

- A growing number of governments are sending aircraft to Israel to airlift their citizens out of the country, after many commercial airlines suspended operations following the surprise attack by Hamas militants over the weekend, according to Bloomberg. Germany’s Foreign Office said late Tuesday that…

- Peste o mie de cadre medicale din Romania si-au exprimat deja disponibilitatea de a merge sa acorde asistenta medicala in Israel, aflat in conflict armat cu gruparea militanta palestiniana Hamas. ”Inscrierile merg foarte rapid. Am avut aceeasi reactie foarte buna si atunci cand a fost cutremurul acela…

- Major airlines have suspended flights to Israel after the nation declared war following a massive attack by Hamas, according to AP News. American Airlines, United Airlines and Delta Air Lines suspended service as the U.S. State Department issued travel advisories for the region citing potential for…

- In Ierusalim si Tel Aviv au rasunat luni la pranz sirenele, in a treia zi a razboiului dintre Israel si Hamas, relateaza CNN, informeaza News.ro. Hamas a anunțat pe canalele de comunicare Online ca lanseaza atacuri in aceste zone, ca raspuns la ofensiva demarata de armata israeliana. Un producator CNN…

- Mii de persoane au manifestat luni la si in alte cateva orase bosniace, la trei zile dupa ce o femeie a fost ucisa de sotul ei, crima pe care agresorul a transmis-o in direct pe retelele de socializare, inainte de a ucide alte doua persoane si de a se sinucide, informeaza AFP. Aceste crime si […] The…